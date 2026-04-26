元衆議院議員でタレントの杉村太蔵氏らが、２６日放送の「サンデー・ジャポン」（ＴＢＳ系）に出演。高市早苗総理が掲げる食料品の消費税０％について言及した。この消費税問題は、レジ改修問題を受け、消費税１％案が浮上。アイドルグループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」の高地優吾は「正直安くなるんだったら１日でも早くやってほしい」とコメント。システムについても「増税の時に上げるのは簡単なのに、下げる時に時間はかかるっ