阪神・下村海翔投手（２４）が２６日に広島戦（甲子園）の試合前練習に参加。グラウンドではキャッチボールを行い、「甲子園球場で練習するのは久しぶりだったんで。やっぱすごいなと思いましたし、迫力感じました」と笑顔で汗をぬぐった。ブルペンでは藤川球児監督（４５）も見守る中、６０球を投じた右腕。「順調です。しっかりキャンプからやってきたこと出せてるかなと思います」と振り返った。さらに指揮官からも声をか