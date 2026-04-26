メ～テレ（名古屋テレビ） 26日朝、三重県亀山市の住宅で火事があり、住人2人と連絡が取れなくなっています。 消防によりますと午前6時40分ごろ、亀山市関町木崎で「2階建て建物が延焼中」と付近の住民から通報がありました。 現在も消火活動が続いていて住宅3棟が焼けているということです。 警察によりますと、焼けた住宅に住む53歳の女性と19歳の女性2人と連絡がとれておらず、警察と消防が安否を確認してい