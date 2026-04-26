女優イ・ミンジョンが、最近物議を醸したシェフとの親交を公開し、注目を集めた。去る4月25日、イ・ミンジョンは自身のSNSに「私と正確に同い年のベルーガ、アン・ソンジェ・シェフ」という文章とともに、写真と動画を投稿した。【関連】アンシェフ、“1食4万円超”なのに安ワインにすり替え？公開された投稿には、高級シャンパンのイベント会場で、2人がポーズをとりながら微笑む姿が捉えられた。続けて、彼女は「ツンデレのソン