◇プロ野球セ・リーグ巨人7-2DeNA（4月25日、横浜スタジアム）先発マタ投手の後を継いで、3回途中からマウンドに上がった巨人の又木鉄平投手。3回1/3を投げ、勝利投手として白星を挙げました。又木投手にとってはこれがプロ初勝利。「本当は先発で勝ちたいですけど、でもいまの自分の仕事なので、そこは素直に喜ぶのと、次につなげていきたいです」と試合後、報道陣に笑顔を見せました。「マタのカバーもできたのはよかったです