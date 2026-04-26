俳優でアーティストの三山凌輝（27）が26日、インスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。三山は「27歳になった人と1歳になった犬です」とコメントし、愛犬とのショットやバースデーケーキの写真をアップした。続けて「全人類の脳裏に焼き付ける事を証明します。今年も何卒宜しくお願い致します」と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「かわいいツーショありがとう」「歌もパフォーマンスも最高だよっっ」「これか