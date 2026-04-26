All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、岐阜県在住39歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢性別：39歳男性同居家族構成：本人、妻、娘4人、息子1人居住地：岐阜県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：1000万円現預金：500万円リスク資産：300万円「子どもの進学費用として、大垣共立銀行の定期預金に200万円を確保」現預金500