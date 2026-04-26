言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、日常の便利な工夫から、実りの季節を感じさせる言葉、さらには劇的な変化を表す表現まで、多様なシーンで見かける3つの言葉を用意しました。一音ずつ響きを確かめながら、空欄を埋めてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。み□□め□□まいへん□□ヒント：紙を切り離しやすくするために等間隔に入れ