長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、4月24日（金）から、『エヴァンゲリオン』とのコラボイベント「迎撃要塞都市 ハウステンボス」を開催。期間中は、エヴァンゲリオンと使徒の大激闘を体感することができるアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-」などが登場し、すでに多くのファンから注目を集めている。そんな本イベントでは、『エヴァンゲリオン』の世界観を表現したグッズやグルメも展開中。今回は注目のラ