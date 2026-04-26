アメリカ、メキシコと共同の開催国として、カタール大会に続く３度目の出場となるカナダ代表。前回大会ではクロアチア、モロッコ、ベルギーという強豪と同組となり、３戦全敗に終わったが、３試合目のモロッコ戦では１−２と接戦を演じ、一定の手応えを残した。今回は予選を戦う必要がなかったことで、チームの成熟度を高める時間を確保できた点が大きく、戦術面・選手層の両面で進化を遂げて本大会に臨む。指揮を執るのはア