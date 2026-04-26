北中米ワールドカップのメンバー入りを手繰り寄せる復調だ。前田大然と旗手怜央を擁するセルティックは現地４月25日、スコットランドリーグ第34節でフォルカークとホームで対戦。３−１で快勝し、公式戦４連勝を果たした。全得点に絡む活躍を見せたのが、前田だ。序列を落としている旗手が出番なしに終わった一方、CFでフル出場した森保ジャパン戦士は、持ち前の猛プレスを炸裂させるなどし、２ゴール１アシストをマークした