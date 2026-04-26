今季限りで契約満了を迎える守田英正を擁するスポルティングは現地４月26日、ポルトガルリーグの第31節でAFSと敵地で対戦する。この一戦を前にした記者会見で、ルイ・ボルジェス監督が守田に言及した。ポルトガルメディア『A BOLA』が伝えている。指揮官は、去就に注目が集まっている30歳MFについて質問されると、「彼は非常に良い選手だ。スポルティングでの初日から、いや、それ以前から私はモリタのクオリティの大ファンだ