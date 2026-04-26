本人も思わぬ形で“祝福の代償”を支払うことになった。川崎フロンターレは４月25日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−１で勝利を収めた。ドラマが生まれたのは１−１で迎えた終了間際の89分。FWマルシーニョが値千金の決勝弾を突き刺すと、そのまま観客席へ一直線。柵を越えてスタンドに入り、妻や娘と抱き合いながら喜びを爆発させた。この歓喜の輪に、思