ロッテは２６日、前日のソフトバンク戦で負傷交代した種市篤暉投手の登録を抹消した。種市は初回、柳田の打席でファウルに反応して動いた時に左足を痛めてその場に倒れ込んだ。球場が騒然となる中で担架で搬送された。ＷＢＣでも活躍した種市は調整もあり、１７日の楽天戦で今季初登板。勝ちはつかなかったが、７回無失点の好投をみせていたが、今季２度目の登板でまさかのアクシデントに見舞われた。