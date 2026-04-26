◆パ・リーグ楽天―西武（２６日・楽天モバイル最強）楽天は２６日、西武戦のスタメンを発表した。連敗阻止へ打線を大幅に改造した。ボイト内野手が「８番・ＤＨ」でスタメン復帰。武藤敦貴外野手は「９番・右翼」で先発起用された。前日８番だった辰己涼介外野手が２番に入る。先発マウンドは早川隆久投手。左肩の手術から復活した左腕が今季２勝目を目指す。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・二塁小深田２番・中