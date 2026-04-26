◆米大リーグドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カブスは２５日（日本時間２６日）、敵地でドジャースに打ち負けて連勝が「１０」で止まった。「５番・右翼」でスタメン出場した鈴木誠也外野手（３１）は、ドジャース先発の佐々木朗希投手（３１）からも３打席で対戦するなど４号ソロを放つなど、２安打。投手が代わった５打席目にも安打を放ち、今季２度目の１試合３安打をマ