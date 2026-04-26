バレーボール元日本代表の栗原恵さんが２６日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では来月にバレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップが行われることに触れ、栗原さんはサントリーを注目チームに挙げた。さらにサントリーの高橋藍が２季所属したチームを退団することについても言及。「そうですね。非常に国内リーグにとっては厳しいことなんですが、やっぱり彼の成長を考える。そし