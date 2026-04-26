【モデルプレス＝2026/04/26】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が4月25日、自身のInstagramを更新。素肌が透けるドレス姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】21歳KPOP美女「さすがのビジュアル」胸元＆美脚輝く黒ドレス姿◆ウォニョン、美肌際立つシースルーのホルターネックドレスウォニョンは「春が大好き」と韓国語つづり、写真を複数枚投稿。胸元がシースルーになった黒のホルターネックドレス姿