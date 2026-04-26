【モデルプレス＝2026/04/26】俳優の一ノ瀬颯が4月26日、都内で開催された書籍「一ノ瀬颯『いちのせかい』」（KADOKAWA）フォトセッション＆合同取材に出席。卒業を発表したTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）への思いを語った。【写真】「ブランチ」卒業の29歳俳優、スタイル際立つ全身ショット◆一ノ瀬颯「王様のブランチ」は「かけがえのない存在」一ノ瀬は、4月25日放送の「王様のブランチ」にて、番組を卒業す