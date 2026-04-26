香川オリーブガイナーズ 四国アイランドリーグplus・香川オリーブガイナーズは25日、香川県丸亀市のレクザムBP丸亀で徳島インディゴソックスと対戦し、2対1で勝利。今季7試合目にして初勝利を飾りました。 ガイナーズは1回4番森元のタイムリーヒットで先制すると、3回にも3番新野にタイムリーが飛び出しリードを広げます。 投げては先発の田中が徳島打線を7回1