ミラノ・コルティナ五輪パラリンピックのパレードが25日、都内で行われ、長野県関係の選手も沿道からの声援に笑顔で応えました。スピードスケート野明花菜選手（下諏訪町出身）「また4年後頑張ろうという気持ちにもなったそんな大会になりました」パレードが行われた東京・日本橋には約5万人が詰め掛けました。パレードがスタートすると日本選手団がグループに分かれ、700メー