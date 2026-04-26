【ニューヨーク共同】国連本部で27日から開かれる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせ渡米した被爆者が25日、世界各国の若者ら約50人を前に体験を語った。広島原爆の胎内被爆者で、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）代表理事松浦秀人さん（80）は放射線の人体への影響を強調。「こんな悪魔の兵器を二度と使わせてはならない」と訴えた。非政府組織（NGO）ピースボート米国のエミリー・マグローン代表は広島で被爆証言