第1子妊娠中のモデル・タレントの藤田ニコル（28）が26日、「出産前最後のYouTube」を更新し、動画を公開した。【動画】藤田ニコル、出産前最後のYouTube更新藤田は「（妊娠）39週に私がなっていて、いつ出産が始まってもおかしくない状態」だとし、「体が今、全部不調で、歩くのも立つのも全部痛くて、今も円座クッションに座りながらやってるんですけど、一応、計画無痛分娩を希望しているので、どうなるのか」と現状を語っ