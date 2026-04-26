NPB(日本野球機構)は26日の公示を発表。ソフトバンクは前田悠伍投手を1軍登録し、鈴木豪太投手を登録抹消しました。今季初昇格の前田投手は、同日のロッテ戦で今季初先発。23年ドラフト1位、プロ3年目20歳の左腕は昨季プロ初勝利をマークしました。今季ファームでは4試合に主に先発として登板。1勝1敗1セーブで防御率1.56です。直近17日のオリックス2軍戦は6回途中86球、2被安打(うち1被本塁打)、6奪三振、2与四死球、1失点でした