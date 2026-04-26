◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年4月26日京セラD）京セラドームでの連勝を「10」に伸ばしているオリックスは、勝てば西宮球場で14連勝した阪急時代の68年以来、58年ぶりの11連勝となる。シーモアが15日の西武戦（京セラドーム）以来の4番スタメンでの起用となった。両チームのスタメンは以下の通り。【オリックス】（三）宗（中）渡部（左）西川（一）シーモア（指）森友（右）来田（遊）横山聖（捕）若月（