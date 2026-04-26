岩手・大槌町の山林火災は26日で5日目です。住宅地を守る懸命の消火活動が続いています。大槌町迫又地区から平井瑠悦記者が中継でお伝えします。山ではヘリによる消火活動が続いていますが、依然として複数箇所から白煙が立ち上っています。朝よりも風が強く吹いていて、北西方向に煙がなびいています。煙が向かう先にも住宅が広がっていて、そこに住む人は「今どこまで火が来ていて、いつ自分の家の近くまで迫ってくるのか不安だ