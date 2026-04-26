26日、魚沼市赤土のスキー場跡地の敷地内で火災が発生しました。警察と消防によりますと26日午前10時20分ごろ、付近の住民から「のり面が燃えている」などと消防に通報がありました。消防車複数台が出動し消火活動にあたっていますが、現在延焼中で、鎮火の目途は立っていません。魚沼市消防本部は正午時点で近隣の消防に応援要請を行ったということです。建物への延焼やケガ人は確認されておらず、警察と消防が火災の原因を