4月25日、松江市総合体育館で行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第35節GAME1で、茨城ロボッツが島根スサノオマジックと対戦。88－79で茨城が敵地で白星を挙げたこの試合、勝利の大きな原動力となったのが、特別指定選手の20歳・赤間賢人だ。 「B.LEAGUE DRAFT 2026」で1巡目2位指名を受け、今年2月に加入した期待のルーキーは、この日まさに“完璧”なシュート精度を披露