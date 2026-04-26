[4.26 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第12節](プラスタ)※13:00開始主審:大坪博和<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西勝〓DF 2 平松航DF 3 澤田雄大DF 41 白井陽貴MF 5 稲積大介MF 7 佐藤碧MF 8 音泉翔眞MF 30 井波勇太MF 34 高吉正真FW 90 イスマイラFW 99 中野誠也控えGK 25 谷口裕介DF 4 鈴木慎之介DF 15 速水修平MF 16 鏑木瑞生MF 24 栗澤陸MF 26 高橋耕平MF 28 田中翼冴FW 9 高尾流星FW 10 澤上竜二監督高橋