サンフレッチェ広島は26日、GK田中雄大(30)に第1子となる長女が誕生したことを発表した。田中は青森山田高から桐蔭横浜大を経て、2018年にSC相模原へ加入。2020年にブラウブリッツ秋田、2023年に広島へ移籍した。今季はここまで出場はない。クラブ公式サイトを通じ、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、第一子が産まれましたことをご報告させていただきます。昨日の逆転勝利、ゆりかごダンス、そしてキーパーチーム