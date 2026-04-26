開催：2026.4.26 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 5 - 8 [フィリーズ] MLBの試合が26日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとフィリーズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。 1回表、4番 アドリア・ガルシア 3球目を打ってレフトへのタイ