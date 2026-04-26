りそなグループB1長崎ヴェルカが初の西地区優勝を決めたことを受け、26日朝、長崎市の繁華街に優勝を祝う看板が掲げられました。 25日に同じ西地区2位の「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」が敗れB1昇格3シーズン目で初の地区優勝を決めたヴェルカ。 長崎市の浜町アーケードには、地元クラブの快挙を祝う看板が掲げられました。 25日のファイティングイーグルス名古屋とのGAME1は