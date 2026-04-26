無免許で車を運転したとして、福山市立の中学校教諭の男（31）が現行犯逮捕されました。警察によると、男は25日午後5時40分ごろ、福山市駅家町の県道で、車を無免許で運転した疑いです。男が自宅の駐車場に入るところを警察官が職務質問し発覚。調べに対し、「間違いない」と容疑を認めています。男は免許をおととし11月に失効しており、警察は動機などを調べています。逮捕を受け、福山市教育委員会は「事実確認をした上で厳正に