NPB(日本野球機構)は26日の公示を発表。ロッテは種市篤暉投手を抹消し、小野郁投手を登録しました。種市投手は前日25日のソフトバンク戦に先発登板。初回の先頭打者に2塁打を浴びるも、2アウトまで持ち込みます。しかし後続を迎えた場面で、打球を追った際に足を痛めて転倒。足首を押さえて倒れ込み、自力で立ち上がることができず、担架で運び出される事態となっていました。先日出場したWBCでの負担を考慮し、開幕後も2軍で調整