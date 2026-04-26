福井県畜産試験場の「なかよしとんがり牧場」（坂井市）で、三つ子のヤギが誕生し、母ヤギと仲良く過ごす姿が来場者を和ませている。子ヤギは、雄２匹（白、白黒交じり）と雌１匹（白）。母ヤギの「みるく」と、父ヤギの「さとうくん」の間に、３月２４日に生まれた。同試験場でヤギが生まれたのは、２０２３年以来３年ぶり。２キロ台で生まれた子ヤギたちの体重は５キロを超え、順調に成長。走って跳ねたり、みるくにすり寄