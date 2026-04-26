◇阪神大学野球春季リーグ第3節1回戦大阪産業大7―0大阪電気通信大（2026年4月26日大阪シティ信用金庫スタジアム）大阪産業大が今季3勝目を挙げ、勝利ポイントを9に伸ばした。先発した竹内悠真（4年、如水館）がリーグ戦初完封で昨年春以来のリーグ戦2勝目をマークした。「いつもと同じようにまずは（1イニングずつ）0点に抑えることを考えて投げました」この試合まで好投は続けていたが、打線の援護に恵まれていなか