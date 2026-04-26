「ドジャース１２−４カブス」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で、今季初勝利をマークした佐々木朗希投手について「今季ベストの投球だったと思う」と評価。そのポイントについても語った。この日、指揮官が見定めていたのはイニング数。「長く投げることが重要だった」と明かした。「今はローテーションの後ろの方で投げているが、まだ成長の途中。彼はメジャーで多くを投げてきた