テレビアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終シーズン第3クールが、現在放送中。最終章にして、宇宙船に必須のキーパーソンとして龍水が名を挙げた“数学力、人類最強の男”と称されるSAI（サイ）が新登場し、物語をさらに盛り上げている。そんな注目の新キャラクター・SAIについて、龍水との“兄弟関係”にも大きな関心が集まる中、龍水役の鈴木崚汰とSAI役の山下誠一郎にインタビューを実施。最終章から参加した山下が感じた