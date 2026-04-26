トム・ハンクスが製作総指揮とナビゲーターを務めるドキュメンタリー『第二次世界大戦全史 by トム・ハンクス』が、5月26日9時よりヒストリーチャンネルにて日米同日ワールドプレミア放送されることが決定。あわせて、予告映像が解禁された。【写真】「第二次世界大戦」の貴重なアーカイヴを公開本作は、全20話からなる歴史大作ドキュメンタリー。約5000万〜8000万人が犠牲になったとされる人類史上最大級の惨劇「第二次世界大