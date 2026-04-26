◆米大リーグドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦に先発し、今季最長の６回途中でメジャー移籍後最多の９９球を投げ、３本塁打を浴びるなど７安打４失点だったが、粘りの投球を見せて打線の援護にも恵まれ、昨年５月３日（同４日）の敵地・ブレーブス戦以来メジャー２勝目となる今季初勝利をつ