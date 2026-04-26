バイオリニストの葉加瀬太郎が、２５日に自身のＳＮＳを更新。そっくりすぎる２ショットを公開した。インスタグラムで「葉加瀬太郎オーケストラコンサートツアー２０２６熊本公演にいらして下さった皆様、満員御礼ありがとうございました」と感謝を述べ、「楽屋のくまモンを挟んでややこしい人と」とつづり、くまもんを真ん中にしてオーボエ奏者・最上峰行とのショットをアップした。「もはや、僕より皆さんのイメージする葉