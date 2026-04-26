お出かけの時に持ち歩く防災グッズは、これまで2回紹介しています。今回は、さらにブラッシュアップして、グッズを選んでみます。「お金をかけず、無理せずできる」「防災以外でも役立ち、普段使いできる」「理想論ではない」の考えに基づいて再考して選びました。みなさんもご自分の行動の特徴に合わせてカスタマイズ。マイ・防災ポーチを作ってください。 休憩セット ・小さいレジャーシート