◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日２０時５分発走、大井競馬場・ダート１８００メートル）「３歳ダート３冠」の第１戦に出走する３歳牡馬１４頭（ＪＲＡ４、南関東１０）の枠順が確定した。ＪＲＡ勢では、京浜盃の覇者のロックターミガン（栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）は８枠１３番に決定。ダートでは２戦２勝。今春、ドバイ遠征を見送って国内路線に切り替え、Ｊｐｎ１初制覇を目指す。連勝で雲取賞を制したリア