吉本新喜劇の金原早苗が26日、自身のインスタグラムを更新し、ボディコンテストで二冠に輝いたことを報告した。 【写真】手にした金メダル2個引き締まったスタイルは努力の証し 金原は24、25日に沖縄で開催された「マッスルゲート沖縄大会」に出場。「ウーマンズレギンス163㎝超級沖縄で初めて出来た新ジャンル ビーチビキニ163㎝超級で、 念願の念願の初代王者になりました!!」と喜びを