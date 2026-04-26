女優、鈴木保奈美(59)が22日、自身のインスタグラムを更新し、広島・尾道の老舗旅館を訪れたことを明かした。 【写真】“尾道の迎賓館”に偽りなし！すんごい客室 「今日から2日間の広島公演、の前にしまなみ海道へちょっと寄り道。」とコメントし、高台から島と島をつなぐ橋や高速道路を撮影した絶景画像を掲載した。さらに「尾道ではキクちゃんのご実家RYOKAN尾道西山さんに寄らせていただく。」とフジテレビの西山喜久