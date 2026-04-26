岩手県大槌町の山林火災は、今日26日で発生から5日目となります。今日26日は北海道・東北・北陸を中心に空気が乾燥しており、この先もしばらく北海道から東北北部では、しっかりとした本降りの雨は期待できないでしょう。空気の乾燥する日が多くなる見込みで、火の元、火の取り扱いに十分な注意が必要です。今日26日北海道・東北・北陸を中心に空気乾燥岩手県大槌町の山林火災は、今日26日で発生から5日目となります。今日26日昼