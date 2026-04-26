J2・J3百年構想リーグ、各グループにおける試合結果と勝ち点状況明治安田J2・J3百年構想リーグは4月25日、第12節の各試合が行われた。WEST、EASTの各グループで首位チームが勝ち点を積み上げた一方、WEST-Aでは上位陣の勝ち点差が縮まる結果となった。WEST-Aでは、首位の徳島ヴォルティスが試合を行っていないなか、カターレ富山がFC今治に2-1で勝利し、勝ち点27で徳島と並び2位となった。アルビレックス新潟はFC大阪に1-0で勝