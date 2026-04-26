開園100周年を迎えた小諸市動物園が26日にリニューアルオープンし、午前中から大勢の来園者でにぎわいを見せています。開園前から多くの家族連れなどでにぎわう小諸市動物園。開園100周年を迎え26日、リニューアルオープンしました。1926年4月に開園し県内で最も古く、全国では5番目に古い動物園です。今回の整備では看板や獣舎が建て替えられました。また、新たに「アルパカ」と「チンチラ」、それに「プ