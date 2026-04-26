最前線で戦うウクライナ軍の兵士らが深刻な栄養失調に陥っているという事実が明らかになった。英ガーディアンなど外信は最近ある兵士の妻が交流サイト（SNS）にシェアした写真を報道した。問題になった写真はロシアとウクライナの戦争の最前線であるクピャンスク地域に配置された兵士らの姿だ。8カ月にわたり前線を守っている彼らはあばら骨が浮き出るほどやせた体に、落ちくぼんで精気がない目をしており見る人たちの心を痛めさせ