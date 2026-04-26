レバノンのヒズボラ、ガザ地区のハマス、イエメンのフーシ派、イラクの親イラン人民動員隊（PMF）などイランが支援する「抵抗の軸」勢力との関係断絶も達成するのが難しい目標だ。ヒズボラはいまもイスラエルと猛烈に戦闘を行っており、フーシ派は紅海の入口であるバブエルマンデブ海峡を封鎖すると警告した。PMFはサウジアラビアなどに持続的なドローン攻撃を浴びせている実情だ。実際にトランプ大統領の戦争目標のうち達成された